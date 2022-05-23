Gitaristin Kadın veya Erkeği Olmaz - Haberler

Babasının akordeon sesleriyle büyüyen ve bundan çok etkilenen sanatçı, "Küçüklüğümden beri onu dinleyerek büyüdüm. 12- 13 yaşlarındayken Rafi Arslanyan'dan gitar dersi alan ağabeyimin klasik gitar sesleri çok ilgimi çekmişti. Babam da merakımı fark edip bana da ders aldırdı. Ayrıca özel solfej armoni dersleri aldım. İstanbul Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü'nde eğitime başladım. Bu bölümde okurken gitar bölümü de açıldı ve Carlo Domeniconi ile çalışmaya başladım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocalığa devam ediyorum" diyerek kendisini anlattı.

Gitarı kadın veya erkek enstrümanı diye ayırmanın çok anlamsız olduğunu belirten Sökmen, "Yetenek ve çalışmayla ilgili kişisel bir şey. Erkek ve kadın arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Çok çok iyi bayan gitaristler var. Müzik özveri ve yetenek isteyen çok ciddi bir iş" diyerek açıklık getirdi.

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