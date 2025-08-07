Gipsy Kings Türkiye'yi Evimiz Gibi Hissiyle Sahne Aldı

Didim'de konser veren dünyaca ünlü İspanyol müzik grubu Gipsy Kings'in solisti Andre Reyes, "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor. Türk dinleyicisi bize inanılmaz bir enerji veriyor" dedi.

Dünyaca ünlü İspanyol müzik grubu Gipsy Kings by Andre Reyes, yaz konseri kapsamında 1 Ağustos'ta Didim'de bulunan Anda Barut Collection'da sahne aldı. Konser öncesi grubun solisti Andre Reyes, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye ve Türk dinleyicisine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Türk halkının sıcaklığına ve enerjisine hayran olduğunu söyleyen Reyes, daha önce de Gipsy Kings'in Türkiye'de birçok kez sahne aldığını belirtti. Usta sanatçı, "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor. İnsanlar, tıpkı bizim müziğimiz gibi sıcak, tutkulu ve müzik dolu. Türk dinleyicisi bize inanılmaz bir enerji veriyor. Şarkılara eşlik ediyorsunuz, dans ediyorsunuz, her notayı hissediyorsunuz. Didim'de, deniz kenarında sahne almak bizim için harika bir deneyim olacak. Müzik, doğa ve insan. Mükemmel bir birleşim" ifadelerini kullandı.

"Ne yapıyorsak sevgiyle yapıyoruz"

Gipsy Kings'in uzun soluklu başarısının ardındaki sırrı da paylaşan Reyes, müziğe ve köklere duydukları sadakatin her şeyin temelinde olduğunu vurguladı. Köklerine sadık kaldıklarını aktaran Andre Reyes, "Ailemize, geleneğimize ve tutkumuzla bağlı kaldık. 'Bamboleo' dönüm noktasıydı. Müziğimizi tüm dünyaya tanıttı. Ama işin sırrı sevgi. Ne yapıyorsak sevgiyle yapıyoruz ve müziğin gücüne olan inancımızı hiç kaybetmedik" dedi.

"Müziğimiz hayatın ve duyguların içinden geldi"

Flamenko ve rumba gibi geleneksel türleri pop ve caz gibi modern ögelerle birleştiren Gipsy Kings tarzının doğal bir sentez olduğunu dile getiren Reyes, "Flamenko içinde büyüdük ama pop, salsa, caz gibi türleri de dinledik. Bu karışım planlı değildi, hayatın ve duyguların içinden geldi. Zamanla tarzımızı geliştirdik, yeni renkler kattık ama kalbimiz hep aynı kaldı" diye konuştu.

"Türk müziğini de takip ediyoruz"

Kendi müzik yolculuğunda ilham aldığı isimleri de paylaşan Reyes, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Efsanelerden ilham aldık. Paco de Lucia, Camaron... Bugün ise kalpten gelen, ruhunu müziğine katan her sanatçıya saygı duyuyorum. Türk müziğini de takip ediyoruz. İçinde büyük bir zenginlik ve duygu var. Daha fazlasını keşfetmek ve belki bir gün iş birliği yapmak isteriz."

"Yaz turnemiz çok yoğun geçiyor"

Yeni albüm planları olmadığını ancak bazı özel projeler üzerine düşündüklerini açıklayan Andre Reyes, "Yeni albüm yok ama heyecan verici iş birlikleri için fikirlerimiz var. Avrupa'da, Amerika'da birçok konser verdik. Yaz turnemiz oldukça yoğun ve coşkulu geçiyor" cümlelerine yer verdi.

Son olarak Türk hayranlarına özel bir mesaj da ileten Reyes, "Sevginiz, sesiniz, ruhunuz her defasında bize ilham veriyor. Gelin, birlikte dans edelim, şarkı söyleyelim, hayatı kutlayalım" diyerek sözlerini noktaladı.

Apollon Tapınağı'nda klip çekimi

Öte yandan Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'in simgesi olan Apollon Tapınağı'nda bir klip çekimi gerçekleştirdi. Antik dönemin en etkileyici yapılarından olan Apollon Tapınağı'nda gerçekleşen bu özel çekimde müzik tarihle buluştu. - AYDIN