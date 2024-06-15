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Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor

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Kızıl Goncalar dizisinde rol alan yetenekli oyuncu Batuhan Yüzgüleç, sezon finaliyle günlerdir konuşulan Kızıl Şerbeti'ne transfer oluyor. Yüzgüleç, dizide Nursema'nın partneri Firaz rolünü oynayacak.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Türkoğlu Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni biri katılıyor. Kızılcık Şerbeti'nin, yeni sezonunda Şebnem Bozoklu'nun kadroya dahil olacağı haberinin ardından dört sürpriz ismin de katılacağı duyurulmuştu. Kadroya alınacak olan ikinci isim ise Batuhan Yüzgüleç oldu.

FİRAZ'I OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son Kızıl Goncalar dizisindeAffan rolüyle konuk olan ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç dizide "Firaz" rolünü canlandıracak ve Nursema'yla (Ceren Karakoç) partner olacak.

Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor

Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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