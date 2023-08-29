Gelin Damat Dergisi 2023 Ödül Töreni, Evlilik Sektörünün Enlerini Belirleyecek

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden Gelin Damat Dergisi Ödülleri, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunuculuğunda, Aralık'ta gerçekleşecek. Sektör, sanat, siyaset ve magazin dünyasından davetlileri yine bu gece bir araya getirecek.