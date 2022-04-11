"Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı, ünlü şarkıcı Tarkan'dan hakkındaki iddialara toplu yanıt - Haberler

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"Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı, ünlü şarkıcı Tarkan'dan hakkındaki iddialara toplu yanıt

Haberler.com - Magazin
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Ünlü şarkıcı Tarkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.

"Geçcek" adlı şarkısıyla büyük bir yankı uyandıran ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri olan Tarkan, hakkında çıkan çeşitli iddialara yanıt verdi.

"SAÇLARIM PROTEZ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.

'Geçcek' şarkısı büyük yankı uyandırmıştı, ünlü şarkıcı Tarkan'dan hakkındaki iddialara toplu yanıt

Haberler.com - Magazin

Tarkan, Magazin, Haberler

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