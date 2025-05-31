Gazeteci Hakan Solaker: İrem Derici, alevi veriyor, polemik başlatıyor

Gazeteci Hakan Solaker: İrem Derici, alevi veriyor, polemik başlatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazeteci Hakan Solaker: İrem Derici, alevi veriyor, polemik başlatıyor
Haber Videosu

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, Coşkun Sabah'ın Galatasaray kutlamalarında sahneye çıkamaması, İrem Derici'nin verdiği tepkiler gündeme geldi. Polemiklerin merkezinde sahne iptali, müzik dünyasındaki jenerasyon çatışmaları ve sosyal medya yorumları vardı.

Magazin Bahane'de bu hafta Coşkun Sabah'a Galatasaray şampiyonluk kutlamasında sahne verilmemesi ve ardından başlayan tartışmalar konuşuldu. İrem Derici'nin konuyla ilgili çıkışı da programda detaylı biçimde ele alındı.

"COŞKUN SABAH'A SAHNE TEKLİFİ SON ANDA GERİ ÇEKİLDİ"

Hakan Solaker, Coşkun Sabah'a Galatasaray'ın 5. yıldız kutlamasında sahne alması için teklif gittiğini, ancak son dakikada bu teklifin geri çekildiğini açıkladı. Sabah'ın "Anılar" şarkısıyla hazırlık yaptığını belirten Gökay Kalaycıoğlu, "Rekortmen bir şarkıcıya yapılan bu durum kırıcıydı" dedi. Programda, sahneye çıkamamasının nedeninin net olarak açıklanmamış olmasına da dikkat çekildi.

"İREM DERİCİ, POLEMİKLERİ TETİKLEYEN TARAF OLUYOR"

İrem Derici'nin sosyal medyadaki sert yorumları programda detaylıca değerlendirildi. Hakan Solaker, "İrem Derici sahneye çıkmadı ama 'kulübe hoş geldin' diyerek esprili bir şekilde Demet Akalın'la Gülben Ergen arasındaki dengeyi bozdu. Bu onun karakteri: Alevi veriyor, polemik başlatıyor" ifadelerini kullandı. Kalaycıoğlu ise Derici'nin espri yaparken can yakma sınırını aştığını söyledi.

"MÜZİKTE NESİL ÇATIŞMASI BÜYÜYOR"

Programda müzik dünyasındaki kuşak çatışması da ele alındı. Hakan Solaker, "Artık genç kuşak, arabesk geleneğini temsil eden büyük isimlerle aynı sahnede olmak istemiyor" derken, Kalaycıoğlu, "Arabesk ne kadar kıymetliyse elektropop da kıymetlidir. Kimse kimseyi küçümsememeli" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.