Gazeteci Hakan Solaker: İrem Derici, alevi veriyor, polemik başlatıyor

Magazin Bahane'de bu hafta Coşkun Sabah'a Galatasaray şampiyonluk kutlamasında sahne verilmemesi ve ardından başlayan tartışmalar konuşuldu. İrem Derici'nin konuyla ilgili çıkışı da programda detaylı biçimde ele alındı.

"COŞKUN SABAH'A SAHNE TEKLİFİ SON ANDA GERİ ÇEKİLDİ"

Hakan Solaker, Coşkun Sabah'a Galatasaray'ın 5. yıldız kutlamasında sahne alması için teklif gittiğini, ancak son dakikada bu teklifin geri çekildiğini açıkladı. Sabah'ın "Anılar" şarkısıyla hazırlık yaptığını belirten Gökay Kalaycıoğlu, "Rekortmen bir şarkıcıya yapılan bu durum kırıcıydı" dedi. Programda, sahneye çıkamamasının nedeninin net olarak açıklanmamış olmasına da dikkat çekildi.

"İREM DERİCİ, POLEMİKLERİ TETİKLEYEN TARAF OLUYOR"

İrem Derici'nin sosyal medyadaki sert yorumları programda detaylıca değerlendirildi. Hakan Solaker, "İrem Derici sahneye çıkmadı ama 'kulübe hoş geldin' diyerek esprili bir şekilde Demet Akalın'la Gülben Ergen arasındaki dengeyi bozdu. Bu onun karakteri: Alevi veriyor, polemik başlatıyor" ifadelerini kullandı. Kalaycıoğlu ise Derici'nin espri yaparken can yakma sınırını aştığını söyledi.

"MÜZİKTE NESİL ÇATIŞMASI BÜYÜYOR"

Programda müzik dünyasındaki kuşak çatışması da ele alındı. Hakan Solaker, "Artık genç kuşak, arabesk geleneğini temsil eden büyük isimlerle aynı sahnede olmak istemiyor" derken, Kalaycıoğlu, "Arabesk ne kadar kıymetliyse elektropop da kıymetlidir. Kimse kimseyi küçümsememeli" yorumunu yaptı.