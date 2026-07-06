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Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!

Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!
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Geçtiğimiz yıllarda kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton, kanser hastalarına destek amacıyla katıldığı "National Three Peaks Challenge" (Ulusal Üç Zirve Mücadelesi) adlı zorlu tırmanışı başarıyla tamamladı. Middleton, mücadelenin ardından eşi Prens William ve çocuklarıyla bir araya geldiği anlara ait fotoğrafları paylaştı.

Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz yıllarda kanseri yenmesinin ardından, kanser hastalarına destek amacıyla düzenlenen "National Three Peaks Challenge" (Ulusal Üç Zirve Mücadelesi) yürüyüşüne katılmıştı. Bu üç zirve, İngiltere, Galler ve İskoçya'nın en yüksek zirveleri arasında yer alıyor.

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24 saatte bu zorlu tırmanışı tamamlayan kraliyet ailesinden ilk isim olan 44 yaşındaki Kate Middleton, bu tırmanışı tek başına gerçekleştirdi. 37 kilometrelik yürüyüşü ve 3 bin metreden fazla dikey tırmanışı içeren parkuru başarıyla tamamlayan Kate Middleton, sonrasında ailesiyle çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Kaynak: Haberler.com
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