Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya ameliyat oldu

"Konuşanlar" isimli programla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, geçirdiği talihsiz kaza sonucu acil bir operasyon geçirdi.

Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya'nın omuzunda kırıklar meydana geldi. 5 saat süren bir operasyon geçirdiği öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahade altında tutulacak. Ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesi ise ileri bir tarihe ertelendi.