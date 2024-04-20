Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya ameliyat oldu
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, futbol oynarken omzunun üzerine düşerek sakatlandı. Acil ameliyata alınan Kaya, sağlık durumuyla ilgili "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim" açıklamasında bulundu.
"Konuşanlar" isimli programla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, geçirdiği talihsiz kaza sonucu acil bir operasyon geçirdi.
Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya'nın omuzunda kırıklar meydana geldi. 5 saat süren bir operasyon geçirdiği öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahade altında tutulacak. Ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesi ise ileri bir tarihe ertelendi.