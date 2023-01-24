Fulya Öztürk aylar sonra itiraf etti: Fatih Portakal'la tartışmam çok yanlıştı

Geçtiğimiz sene programı için "Saçma sapan, iğrenç içerikler" diyen Fatih Portakal'a canlı yayında öfke kusan Fulya Öztürk, Haberler.com'un stüdyosuna konuk olarak bu konudan dolayı duyduğu pişmanlık ve üzüntüyü dile getirdi. Portakal'a bağırmasının yanlış olduğunu söyleyen Öztürk, "Yapmamam gerekiyordu, o benim büyüğüm" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk oldu. Bir dönem gazeteciliğe ara vererek gündüz kuşağında program yapan Öztürk, Fatih Portakal'la ilgili tartışması hakkında konuştu.

"FATİH PORTAKAL'A ÖYLE YAPMAMAM GEREKİYORDU"

Geçtiğimiz sene yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından cinsel içerikli film izlediği gerekçesiyle Fatih Portakal tarafından "Reyting amaçlı iğrenç içerikler" diyerek eleştirilen Öztürk, canlı yayında tepki göstermişti. Kalaycıoğlu'nun konuyu hatırlatması üzerine konuşan Öztürk, "Yapmamam gerekiyordu. Fatih onu der, Mehmet bunu der. Sana ne yani niye o kadar şey yapıyorsun ki... Şimdi bunları umursamıyorum. Olgunlaştım... Tecrübe sahibi olmak insanı olgunlaştırıyor" dedi.

"YAYINDA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLEME OLAYI YOK"

Canlı yayında konuğun gösterdiği cinsel içerikli filmi izlediği iddiasını kesin bir dille yalanlayan başarılı gazeteci, "Televizyon cinsel ilişki videosu izleme olayı da yok. Sosyal medyada tık almak için yapılan saçma sapan haberler. Gerçekten öyle bir şey yoktu. Bir görüntü vardı ama o da sadece bir kadının göbek kısmının fotoğrafıydı. Esra Ezmeci o olayı programda biraz büyüttü. Benim bu camiada reyting yapmak için kurnazlıklarım yoktur. Ben bilmem öyle şeyler. Benim programım diğerlerinin yanında çok saf kaldı. Bu da ben ve ekibimden kaynaklı bir şeydi" şeklinde konuştu.

"FATİH PORTAKAL'A YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIM"

Bu sektördeki en büyük pişmanlığının Fatih Portakal'la girdiği tartışma olduğunu belirten Fulya Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Benim bu sektördeki en büyük olayım Fatih Portakal'dı. O benim büyüğüm, yanlış bir şey yaptım. Bu sektörde bu kadar açık sözlü nadir insan vardır. Öyle bağırmak falan çok ayıp. Ben niye adama öyle bağırmışım? Aslında o bağırma Fatih Portakal'ın özelinde değildi. Genel yanlış yorumlar içindi."

FATİH PORTAKAL VE FULYA ÖZTÜRK ARASINDA NE OLDU?

Fatih Portakal, programda konuğun Öztürk'e cinsel içerikli film izlettiği iddiasına tepki göstererek "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat" demişti. Öztürk de canlı yayında Portakal'a bağırarak "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günkü programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı? 'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan" demişti.