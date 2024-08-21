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Fransız dizisinde YPJ'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ile paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu'na tepki

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Melisa Sözen, Fransız 'Le Bureau des Legendes' dizisinin üçüncü sezonunda terörist bir karakteri canlandırdı. Bu durum ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 25 Haziran'da Sözen ile yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Beşikçioğlu, paylaşımına 'Sanatın farklı dallarında harikalar yapan kıymetli dostlarım Hasibe Eren, Melisa Sözen ve Harun Tekin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim' notunu eklemişti.

Fransız dizisinde terörist bir karakter rolünü canlandıran Melisa Sözen'in Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile ortaya çıkan paylaşımı tepkilere neden oldu.

Melisa Sözen, Fransız 'Le Bureau des Legendes' dizisinin üçüncü sezonunda yer aldı. Dizide YPJ'li bir kadın terörist rolünü canlandıran Sözen'in dizideki fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, oyuncuya tepkileri beraberinde getirdi. Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 25 Haziran tarihinde oyuncu Sözen ile bir araya geldiği sosyal medya paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından tepkilere sebep oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden "Sanatın farklı dallarında harikalar yapan kıymetli dostlarım Hasibe Eren, Melisa Sözen ve Harun Tekin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" notuyla paylaşım yapan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'na sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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