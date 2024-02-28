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Fransa'da Alain Delon'un evinde 72 silah ve binlerce mermi bulundu

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Fransız sinemasının efsanevi oyuncusu Alain Delon'un evinde yapılan aramada 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu. Delon'un silah ruhsatının olmadığı belirtildi.

Fransa'da polis, sinemanın efsane yıldızı Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi buldu.

Fransız sinemasının altın çağının yıldızı olan 88 yaşındaki oyuncunun Douchy-Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu.

BBC'nin aktardığı habere göre savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi. Salı günü yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.

Delon'un sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda kötü durumdaydı. Ailesindeki anlaşmazlıklar ve üç çocuğu arasında mahkemeye yansıyan kavga da, Fransa'da son dönemde manşetlerde yer alıyordu.

Delon kamuoyu önünde aktör olarak son kez 2019 Cannes Film Festivali'nde çıkmıştı. Ünlü isim Eylül 2019'da arkadaşı ve film yıldızı Jean-Paul Belmondo'nun Paris'teki cenazesine katılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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