Filistin için destek paylaşımları yapan model Bella Hadid, ölüm tehditleri almaya başladı

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, ülkesine destek verdiği için ölüm tehditleri almaya başladı. Telefon numarasının sızdırıldığını ve ailesinin tehlikede olduğunu söyleyen "Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar" dedi.

Yıllardır Filistin halkı için özgürlük çağrıları yapan Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, saldırıların başından beri yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sözlerinden dolayı bir süredir ölüm tehdidi alan model, numarasının sızdırıldığını ve ailesini tehlikede olduğunu belirtti.

"ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını söyleyen Bella Hadid, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÇOCUK AİLESİNDEN ALIKONULAMAZ"

Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını söyleyen Hadid, sözlerine şöyle devam etti: "Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen Bella Hadid, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli. Dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor."

"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR VE UYULMALI"

"Ailem, 75 yıldır Filistin'e karşı işlenen şiddete tanık oldu. Birlikte hareket etmeliyiz. Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı. Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız."