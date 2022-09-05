Festivalde coşkulu final Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin finalinde, aralarında Elektronik müziğin Fransız temsilcisi The Blaze ile Melike Şahin, Ceza ve Mor ve Ötesi gibi özel isimlerin yer aldığı 12 sanatçı ve grup, müzikseverlere eşsiz bir festival deneyimi yaşattı.

Festivalde coşkulu final

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin finalinde, aralarında Elektronik müziğin Fransız temsilcisi The Blaze ile Melike Şahin, Ceza ve Mor ve Ötesi gibi özel isimlerin yer aldığı 12 sanatçı ve grup, müzikseverlere eşsiz bir festival deneyimi yaşattı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, binlerce kişiyi Balat Atatürk Ormanı'nda müziğe doyurdu. Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6. kez "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin final gününde hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlü sanatçılar sahne aldı. Son günde en çok ilgi gören konserlerden birini elektronik müziğinin Fransız temsilcisi The Blaze verdi. Birinci sahnede dinleyicilerle buluşan grup, festival katılımcılarına muhteşem bir müzik deneyimi yaşattı.

Son dönemlerin en çok dinlenilen isimlerinden biri olan Melike Şahin, festivale katılan müzikseverler ile hep birlikte şarkılarını seslendirdi. Rap müziğinin Türkiye'deki öncü isimlerinden Ceza, sahne performansı ve enerjisiyle katılımcıların enerjisini yükseltti.

Finalde ise Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki senfonik konseri ve İnönü Stadyumu'nda verdikleri konser ile unutulmaz anlar yaşatan Türk alternatif rock gruplarından Mor ve Ötesi, hem festivalin üçüncü gününün hem de Nilüfer Müzik Festivali'nin finalini gerçekleştirdi

Nilüfer Müzik Festivali'nin son gününde ayrıca Batu Akdeniz, Can Kazaz, Yaşlı Amca, Islandman, Second, Kolektif İstanbul, Köfn, Ozbi de verdikleri konserlerde festivalin nabzını yükseltti.