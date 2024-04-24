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Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

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Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan başarılı oyuncu Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu'nun kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Hülya rolünü oynayacak.

Birçok projede yer alan usta oyuncu Feri Baycu Güler'i Camdaki Kız'dan sonraki yeni adresi Sandık Kokusu oldu.

ÇİÇEKÇİ HÜLYA'YI OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güler başrollerinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Metin Akdülger'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.Güler sevilen dizide çiçekçi dükkanı olan "Hülya" rolünü oynayacak. Hülya'nın yanı sıra kızı da diziye katılacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu sevilen dizinin 12 Haziran'da ekrana gelecek 26. bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor.

Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Feri Baycu Güler Sandık Kokusu Televizyon Magazin Haberler

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