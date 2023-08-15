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Ferhat Göçer: Müzik kariyerine Bodrum'da başladım

Magazin Haberleri

Ferhat Göçer, müzik kariyerine Bodrum'da başladığını ve annesinin desteğiyle şarkıcı olduğunu söyledi. Göçer, annesinin elini öperek teşekkür etti.

Müzik kariyerine 19 yaşında Bodrum'da başladığını belirten Ferhat Göçer "Üniversitedeyken gitarımı alıp, Bodrum'a geldim. İlk profesyonel sahnemi Bodrum'da bir otelde aldım. Annem doktor olmamı çok istiyordu, hem onun isteğini yerine getirdim hem de kendi istediğimi" dedi.

"ANNE BEN ŞARKICI OLDUM"

Kendini izlemeye gelen annesi Fatma Nevin Göçer'in yanına giden Ferhat Göçer'in, "Anne ben şarkıcı oldum" esprisi sonrası annesinin ellerinden öpmesi dikkat çekti.

Ferhat Göçer sahnede annesinin elini öptü Ben şarkıcı oldum

"CENNET ANNELERİMİZİN AYAKLARI ALTINDADIR"

Müzikseverlerden alkış alan Ferhat Göçer "Cennet annelerimizin ayağının altındadır. 30 sene hekimlik yaptım, yıllardır da sahnelerdeyim. Annemin bunda çok payı vardır" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer sahnede annesinin elini öptü Ben şarkıcı oldum

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ferhat Göçer Bodrum Magazin Haberler

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