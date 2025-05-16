Ferhat Göçer, Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali'nde Sahne Aldı

Ferhat Göçer, Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali'nde Sahne Aldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali'nde ünlü sanatçı Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını on binlerce dinleyiciyle birlikte seslendirdi. Göçer, Ayazini Frig Vadisi'nin tarihi atmosferinde festivalin önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali'nde ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.

Festival çerçevesinde Ayazini Frig Vadisi'nde Afyonkarahisarlı sanatseverlerle buluşan Ferhat Göçer; "Yıllarım Gitti, Kızım, Cennet, Yastayım" gibi sevilen şarkılarını konsere gelen on binlerce dinleyiciyle birlikte seslendirdi. Ayazini Frig Vadisi'nin görkemli tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde konuşan Göçer "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali kapsamında bulunduğum Ayazini Frig Vadisi'nin bu vesileyle kıymetini idrak etme şansına sahip oldum. Buranın büyüleyici mirasına şahit olmak benim için çok etkileyiciydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Afyonkarahisar Valiliği'ne ve Yaşayan Miras Festivali'ne emeği geçen herkese ve bu gece burada olan on binlerce yurttaşımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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