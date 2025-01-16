Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Tuğçe Tayfur, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir not kaleme aldı.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı, sanat camiasını derinden sarsarken, uzun süredir sessizliğini koruyan kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından ilk kez paylaşım yaptı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü binlerce seveninin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BABAMI BÖYLE HATIRLAYIN"

Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

İşte yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar
img

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
img

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Adam hastanedeyken Ferdi Bey diyordun ölünce mi kıymetini anladın ya da tepkilerden ders aldın gevşek

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.