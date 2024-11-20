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Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
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Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır basından gizlediği oğlu Taha Tayfur, sosyal medyada babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti. Ferdi Tayfur'un 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden dünyaya gelen Taha Tayfur, bugüne kadar gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un yıllardır basından gizlediği oğlu Taha Tayfur, sosyal medyada babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sanatçının, nikâhlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı ve 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'dan Tuğçe adında bir kızı bulunuyor.Tayfur'un, 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden dünyaya gelen Taha isimli bir oğlu olduğu da uzun yıllardır biliniyordu.

'İYİ Kİ BENİM BABAMSIN'

Ancak, Taha Tayfur bugüne kadar gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Taha Tayfur, babasının doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfur'un,'İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçiler, Taha için 'Ne kadar yakışıklı', 'Babasının gençliği gibi', 'Ferdi Tayfur'un kopyası' gibi yorumlarda bulundu.

Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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