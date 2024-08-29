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Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti

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Ferdi Tayfur bir süredir sorunlar yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcılığı bırakarak kendi kıyafet mağazasını açan kızı Tuğçe Tayfur ile arası açıldı. Haziran ayında ikinci çocuğunu kucağına alan kızına resti çeken usta sanatçı, soyadını kullanmaması için harekete geçti.

"SOYADIMI KULLANMASIN, ŞARKILARIMI SÖYLEMESİN"

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Tayfur, avukatının açıklamasını Instagram hesabından yayınlayarak "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Özgür Sevindik:

Vaybe. Adamı milyonlar seviyor Lakin 1 kızı ne seviyor nede seviliyor Allah kimseyi ne çocuğuyla nede anne babasıyla imtihan etsin

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7
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Kara Maske:

Acaba aralarındaki sorun ne? Şan söhret para herşey demek değilmiş bir kez daha gördük

12
2
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Sevcan:

Hepimizin sevdiği onunla büyüdüğümüz Ferdi Babamızı bilen biliyor evladıyla imtihan olması çok üzücü Bir baba hasta iken kızı hala onu üzüyorsa demekki reddedilmeyide hak ediyor.Kol kırılır yen içinde kalır.Aile içindeki sorunlarda öyle olmalı.Biz yine Ferdi Tayfuru severek dinlemeye devam edeceğiz.O bizim değerimiz kızıda umarım babasını kaybedince bu hatasını anlar

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