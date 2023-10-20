Oyuncu Kıvanç Talu ve eşi hakkında bomba iddia: Yakın çevresini 100 milyon TL dolandırıp Portekiz'e kaçtı

Fenomen ve oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun aralarında yakın arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi 100 milyon TL dolandırarak Portekiz'e kaçtığı ileri sürüldü. Hakkında sayısız iddia bulunan oyuncunun 1 milyon takipçisinin bulunduğu hesabı da kapatıldı.

Yüzünü efektlerle değiştirerek çektiği videolarla tanınan ve son olarak Çok Güzel Hareketler 2'de rol alan fenomen ve oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun 30'a yakın arkadaşını 100 milyon TL dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasıyla gündeme geldi.

PONZİ SİSTEMİ KURARAK PARA TOPLADIKLARI İDDİASI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, reklam işiyle uğraşan çiftin kurdukları şirketle orta okul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıkları ileri sürüldü. 100 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı konuşulan çiftin bir veda partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. Bir ponzi sistemi kurdukları ileri sürülen çiftin 30'dan fazla kişiye kredi çektirerek arabalarını da sattırdığı söylentiler arasında.

Kıvanç Talu

KIVANÇ TALU'DAN İLK AÇIKLAMA: 1 KASIM'DA KAFANIZDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERECEĞİM

1 milyon takipçisinin bulunduğu Var Böyle Tipler hesabı kapatılan çift, "varboyletipler.offical" duyuru adlı yeni bir hesap açarak 1 Kasım'da açıklama yapacaklarını söyledi. Hesaptan yapılan açıklamada "Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00'da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum" ifadelerine yer verildi.

Beril Talu

Kıvanç Talu'nun bir tiplemesi

Çok Güzel Hareketler 2'den bir skeci