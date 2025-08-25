Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu

Güncelleme:
Geçtiğimiz ay 9 ayda 30 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün gece Antalya'da sahneye çıktı. Fit haliyle dikkat çeken sanatçı, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşerek hayranlarını şaşırttı. Yeni görünümüyle büyük beğeni toplayan Karaca, güçlü sesi ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, dün gece Antalya'da sahneye çıktı. Güçlü sesiyle yıllardır dinleyicilerin gönlünde taht kuran sanatçı, bu kez fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir kilo vermek için büyük çaba harcadığı bilinen Karaca, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Hayranları, ünlü şarkıcının adeta bambaşka birine dönüştüğünü yorumlarıyla dile getirmişti.

Geçtiğimiz ay sahne öncesi yaptığı açıklamada 9 ayda 30 kilo verdiğini belirten Karaca, bu başarısının sırrını "Yememek" sözleriyle açıklamıştı.

Antalya konserinde fit görünümüyle sahneye çıkan sanatçı, hem enerjisi hem de değişimiyle hayranlarını büyüledi. Müzikseverler, Karaca'nın yeni imajını beğeni yağmuruna tutarken, "Sanki yeniden doğmuş" yorumlarıyla sanatçının dönüşümünü övdü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

ASar Gnc:

ses var kadında maşallah ama kilo verince yüzü çökmüş sanki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
