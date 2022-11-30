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Fazıl Say-Ece Dağıstan çifti boşandı! Adliye binasına el ele girdiler

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Ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıl önce nikah masasına oturduğu Ece Dağıstan ile bugün boşandıklarını duyurdu. Ünlü çift adliye binasına el ele girdi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Say, bugün Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı.

Boşanma haberini Instagram hesabından duyuran Say, paylaşımında "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile" dedi.

Fazıl Say-Ece Dağıstan çifti boşandı! Adliye binasına el ele girdiler

Ünlü piyanist sözlerine şu şekilde devam etti: "Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, "bir ve iki birey arasında" bocalıyor, Bazen dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem "her şeye", hem de "hiç bir şeye" yol alan ömürlerimizde."

Fazıl Say-Ece Dağıstan çifti boşandı! Adliye binasına el ele girdiler

"İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir "büyük" sayfa açılıyor "büyük dönem" başlıyor şimdi yalnız hayatımda. İyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."

Fazıl Say-Ece Dağıstan çifti boşandı! Adliye binasına el ele girdiler

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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