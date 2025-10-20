Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek, hâlâ yoğun bakımda tutuluyor. Ünlü sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme gelirken, sağlık ekibi tedaviyi titizlikle sürdürüyor.

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in yakın arkadaşı İzzet Çapa, sanatçının son durumuna dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Çapa, "Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları ve ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun o ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek." ifadelerini kullandı.

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMEDİ"

Çapa, sosyal medyada yayılan "beyin ölümü gerçekleşti" iddialarını ise kesin bir dille yalanladı, "Lütfen internette dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Fatih'in kalbi güçlü, direnci yerinde. O 20 dakikalık süreçte beyninde olası etkiler inceleniyor, ancak henüz net bir durum yok."

FATİH ÜREK'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sanat camiası, dostları ve hayranları, Fatih Ürek'in bir an önce sağlığına kavuşması için dua etmeyi sürdürüyor. Doktorların açıklamalarına göre ünlü sanatçının durumu stabil şekilde izleniyor ve önümüzdeki birkaç gün kritik önem taşıyor.