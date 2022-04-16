Evlilik Hazırlığı Yapan Hadise'ye Büyük Şok!

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

Ünlü çift, 15 Mart'ta aile arasında nişanlandı.

Özel hayatında büyük bir mutluluk yaşayan Hadise, iş hayatında ise büyük bir şok yaşadı.

Özge Eğrikar'ın haberine göre; Tarihler 15 Şubat 2012'yi gösterdiğinde Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile Hadise arasında bir reklam sözleşmesi yapıldı.

250 BİN EURO CEZAİ ŞART PARASI

Sözleşme kapsamında şarkıcının DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapması ve moda çekimlerine katılması istendi. Bunlara ek olarak taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin euro cezai şart parası ödeyeceği belirtildi.

O MADDEYİ İHLAL ETTİ

O sözleşmenin en önemli ayrıntısı ise ünlü şarkıcının 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerinde yer alamayacak olmasıydı.

ŞİRKET SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Ancak iddiaya göre Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz'ün hazırladığı rakip firmalara ait elbiseleri giyip, bunların reklamını yaptı.

Bunu öğrenen DSM Grup da, bir ihtarname göndererek sözleşmeyi feshettiğini bildirdi. Ardından da 250 bin euro'luk cezai şart parasının tahsili için dava açıldı.

HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise'nin avukatı ise "Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin euro'nun tahsilini istiyoruz." dedi.

MAHKEMEDEN HADİSE'Yİ ÜZEN KARAR

İki ayrı dava bir mahkemede birleştirildi. Mahkeme, Hadise'nin istediği 250 bin euro'luk davayı reddetti, DSM Grup'un açtığı davayı kabul etti.

Tarafların itirazı üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada mahkeme, Hadise'nin 250 bin euro cezai şart bedelini 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup'a ödemesine hükmetti.

HADİSE KİMDİR?

Hadise nereli ve kaç yaşında; Hadise, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 36 yaşındadır.

'Hülya' adında bir ablası, 'Derya' ve 'Murat' adlarında iki kardeşi vardır.

Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise, üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı, ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

İlk şarkısı 'Sweat'i 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı 'Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı 'Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü 'Sweat'i yayınladı. Albümde yer alan 'Ain't No Love Lost' ve 'Bad Boy' şarkılarını single olarak da satışa sundu.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması 'A Good Kiss'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı 'My Body' yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan 'Düşman' şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü 'Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra 'A Good Kiss' şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan 'Deli Oğlan'ı da albüme ekledi.

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı.

EUROVISION'A KATILMA SÜRECİ

Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu 'Düm Tek Tek' şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

HADİSE'NİN ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Hadise, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır ve bekardır.

2021 yılından beri iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor.

Ana dili Türkçenin yanı sıra iyi seviyede Felemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce konuşabilmektedir.