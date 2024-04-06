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Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu

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Şarkılarıyla adından söz ettiren Yeşim Erçetin, geçtiğimiz yıllarda Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturarak orada yaşamaya başlamıştı. Şarkıcılığı bırakan Erçetin, yeni mesleğiyle dikkat çekti.

"HAMİLELERE DOĞUMDA PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL DESTEK VERİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşim Erçetin, doğum koçluğu yapmaya başladı. Hamilelere koçluk yaparak doğumlara girmeye başlayan ünlü isim, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Erçetin, bu süreçte takipçilerinden gelen soruları da cevaplamayı ihmal etmiyor. Son yayınladığı videosunda yaptığı işten bahseden Erçetin "Gelen hamileleri doktorlarımızla tanıştırarak onlara eşlik ediyorum. Doğum esnasında da hem psikolojik hem de fiziksel olarak destek veriyorum" dedi.

Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu

Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu

Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu

Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yeşim Erçetin Miami Kadın Magazin Yaşam Haberler

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