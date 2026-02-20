Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Kaan Tangöze'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre; Tangöze ifadesinde evinde bulunan maddelerin bayatlamış olabileceğine değindi. Ayrıca Tangöze, geceleri balkonda madde içtiğini ifadesinde belirtti.

'TANIMADIĞIM BİR TORBACIDAN ALDIM'

Tangöze ifadesinde, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım. Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum."

'BAYATLAMIŞ OLABİLİR'

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Tangöze, yoğun iş temposu nedeniyle madde kullanımının az olduğunu ve evde bulunan maddelerin belki bayatladığını belirtti. Ayrıca kan ve idrar örneklerinin alındığını ifade ederek, Almanya turnesi sırasında yasal olarak satıldığını bildiği bir shoptan marihuana aldığını açıkladı:

"Yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şu anda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim."

'TEK BAŞIMA BALKONDA KULLANIYORUM'

Tangöze, kullanım şeklini şöyle anlattı:

"Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım, hakkımda neden işlem yapıldığını bende merak ediyorum. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım."

"HİÇBİR BAĞLANTIM YOK"

Tangöze, iş ekibiyle de herhangi bir uyuşturucu kullanımı veya bağlantısı olmadığını ifade ederek, emniyet ekiplerine cep telefonunu rızası doğrultusunda verdiğini söyledi:

"Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur."

Soruşturma devam ediyor ve Tangöze'nin ifadeleri dosyaya eklendi.