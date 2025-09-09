Haberler

"Evet yobazım" diyen Survivor Yunus'tan Manifest Grubu'na olay sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
'Evet yobazım' diyen Survivor Yunus'tan Manifest Grubu'na olay sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Survivor yarışmacısı Yunus Emre, Manifest Grubu'na açılan soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Kadın bedeni kutsaldır, teşhir ürünü olmamalıdır" diyen Yunus Emre'nin kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Survivor yarışmasında tartışmaları ve sert çıkışlarıyla adından söz ettiren Yunus Emre, Manifest Grubu'na açılan soruşturma hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"KADIN BEDENİ KUTSALDIR"

Survivor'da kavga ve küfürleriyle hafızalara kazınan Yunus Emre, bu kez sosyal medyada yaptığı çıkışla adını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest Grubu hakkında başlattığı soruşturmanın ardından paylaşım yapan Yunus Emre, "Bir şeyi asla unutmayalım… Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'Evet yobazım' diyen Survivor Yunus'tan Manifest Grubu'na olay sözler

"EVET YOBAZIM"

Ünlü yarışmacı, devamında ise "Evet yobazım, yolda yürürken ta...klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya…" sözleriyle tepki çeken ifadeler kullandı.

'Evet yobazım' diyen Survivor Yunus'tan Manifest Grubu'na olay sözler

O GRUBA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine ilişkin "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, grubun konser esnasındaki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duygularına aykırı" hareketlerde bulunduğu öne sürüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı

600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 askerden haber var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıATİL LA:

Helal olsun.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelimk:

haklı

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bu Çocuğu hiç sevmedim ama haklı ...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş

Trump'ın Epstein'a mektubu ortaya çıktı! Çizdiği şey başını yakacak
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.