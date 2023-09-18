Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'yi ifşa ederek isyan etti: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı

Rapçi Uzi'nin ev sahibi şarkıcının 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını söyleyerek isyan etti. Ev sahibine cevap veren Uzi ise usulsüz kira artışından dolayı evden taşındığını ve ödediği dekontlarla birlikte konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

Makina, Umurumda Değil, Le Cana, Krvn ve Paparazzi gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü. Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.

EV SAHİBİ: EVE ÇİLİNGİRLE GİRDİK

Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.

UZİ: TEMİZ BIRAKTIĞIM EVİ DAĞITMIŞSINIZ, KONTRATIM OLAN EVE NASIL GİRİYORSUNUZ?

Uzi sahne adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda ev sahibine şu sözlerle karşılık verdi: "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?"

Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.