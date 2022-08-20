Estetik operasyona tonlarca para döken Ceylan, yine imaj değiştirdi

Estetik operasyonlara tonlarca para dökmesi ve son olarak ablasını kanserden kaybetmesi nedeniyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Ceylan'ın son hali şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı bu kez de saçlarını sarıya boyattı.

Başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde estetik operasyon yaptıran sanatçıların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Türkiye'de estetik operasyonlara tonla para döken isimlerden biri olan şarkıcı Ceylan'ın son hali de gündem oldu. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun dokunuşları Ceylan'ı adeta baştan yarattı.

SAÇ RENGİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi. Tarzını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a "Bu kim?" yorumları yapıldı.

SON GÖRÜNTÜSÜ DİLLERDE

Yüzünde estetik dışında fotoshop olduğu da iddia edilen Ceylan'ın son görüntüsü yine dillere düşmekten kurtulamadı.

İşte Ceylan'ın son hali:







