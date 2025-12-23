KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kamera arkasından yeni görüntüler yayınlandı. Yarattığı dünyayla sadık bir izleyici kitlesinin ilgisine mazhar olan yapımın perde arkasındaki sıcak atmosfer ve özenli çalışma, başarının tesadüf olmadığını ortaya koydu. Eşref Rüya fanları, izlenme rekoru kıran görüntüleri, 'Bu ekip bir harika' yorumlarıyla beğeni yağmuruna tuttu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in prova görüntüleriyle başlayan video, ikilinin hem samimiyetini ve doğallığını hem de profesyonelliğini gözler önüne serdi. Çekim öncesi esprileriyle ortamı yumuşatan Özdemir ve Ulusoy'un, kayda girildiği anda Eşref ve Nisan'a dönüşmesine tanıklık edenler hayranlıklarını gizleyemedi.

HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMIYOR

Yönetmen Uluç Bayraktar'ın oyuncularını sahneye hazırladığı anların da yer aldığı görüntülerde, aksiyon ve racon sahneleri öne çıktı. Çağatay Ulusoy, Necip Memili, Tolga Tekin ve Görkem Sevindik'in başı çektiği oyuncu kadrosunun, uzman eğitmenler eşliğinde adeta bir dans temsiline hazırlanır gibi çalıştıkları kavga koreografileri Hollywood filmlerini aratmadı.

KAZA SAHNESİ NEFES KESTİ

Büşra Develi'nin hayat verdiği Çiğdem Komiser'in kaza sahnesinin kamera arkasında, otomobile takla attırılan anlar nefes kesti. Patlama efekti ve patlama sonrası Çiğdem'in fırlama sahnelerinde kullanılan yöntemler ekibin maharetini ortaya koydu.

VATANDAŞLARDAN EKİBE YOĞUN İLGİ

Sokak çekimlerinde halkın ekibe gösterdiği ilgi ve sevgi görülmeye değerdi. Çağatay Ulusoy ve dizinin 'Fıstık'ı Cadillac'ın yer aldığı sahnelerde, vatandaşların büyük kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Yemek masasında hep bir ağızdan söylenen şarkılar, Kadir'in eline düşen Gürdal'ın işkence sahnesi, ekibin bir parçası haline gelen kedilerin sevimli halleriyle video adeta bir Eşref Rüya masalına dönüştü.

'HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Çağatay Ulusoy'un set ekibine yardım ettiği anlar, yakışıklı oyuncunun mütevazı ve renkli kişiliğini ekrana yansıttı. Sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar süren çekimlerden oluşan görüntüleri izleyenler, 'Hiçbir başarı tesadüf değil' yorumunda buluştu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.