Haberler

Eşref Rüya'nın kamera arkasından yeni görüntüler yayınlandı

Eşref Rüya'nın kamera arkasından yeni görüntüler yayınlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri, izleyicilere dizi ekibinin samimiyetini ve profesyonelliğini gösterdi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in performanslarıyla dikkat çeken videoda, aksiyon sahneleri ve halkın ilgisi öne çıktı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kamera arkasından yeni görüntüler yayınlandı. Yarattığı dünyayla sadık bir izleyici kitlesinin ilgisine mazhar olan yapımın perde arkasındaki sıcak atmosfer ve özenli çalışma, başarının tesadüf olmadığını ortaya koydu. Eşref Rüya fanları, izlenme rekoru kıran görüntüleri, 'Bu ekip bir harika' yorumlarıyla beğeni yağmuruna tuttu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in prova görüntüleriyle başlayan video, ikilinin hem samimiyetini ve doğallığını hem de profesyonelliğini gözler önüne serdi. Çekim öncesi esprileriyle ortamı yumuşatan Özdemir ve Ulusoy'un, kayda girildiği anda Eşref ve Nisan'a dönüşmesine tanıklık edenler hayranlıklarını gizleyemedi.

HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMIYOR

Yönetmen Uluç Bayraktar'ın oyuncularını sahneye hazırladığı anların da yer aldığı görüntülerde, aksiyon ve racon sahneleri öne çıktı. Çağatay Ulusoy, Necip Memili, Tolga Tekin ve Görkem Sevindik'in başı çektiği oyuncu kadrosunun, uzman eğitmenler eşliğinde adeta bir dans temsiline hazırlanır gibi çalıştıkları kavga koreografileri Hollywood filmlerini aratmadı.

KAZA SAHNESİ NEFES KESTİ

Büşra Develi'nin hayat verdiği Çiğdem Komiser'in kaza sahnesinin kamera arkasında, otomobile takla attırılan anlar nefes kesti. Patlama efekti ve patlama sonrası Çiğdem'in fırlama sahnelerinde kullanılan yöntemler ekibin maharetini ortaya koydu.

VATANDAŞLARDAN EKİBE YOĞUN İLGİ

Sokak çekimlerinde halkın ekibe gösterdiği ilgi ve sevgi görülmeye değerdi. Çağatay Ulusoy ve dizinin 'Fıstık'ı Cadillac'ın yer aldığı sahnelerde, vatandaşların büyük kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Yemek masasında hep bir ağızdan söylenen şarkılar, Kadir'in eline düşen Gürdal'ın işkence sahnesi, ekibin bir parçası haline gelen kedilerin sevimli halleriyle video adeta bir Eşref Rüya masalına dönüştü.

'HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Çağatay Ulusoy'un set ekibine yardım ettiği anlar, yakışıklı oyuncunun mütevazı ve renkli kişiliğini ekrana yansıttı. Sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar süren çekimlerden oluşan görüntüleri izleyenler, 'Hiçbir başarı tesadüf değil' yorumunda buluştu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title