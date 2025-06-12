Eşref Rüya'da Zeybek sahnesi çok konuşulmuştu! Prova görüntüleri ortaya çıktı

Eşref Rüya'da Zeybek sahnesi çok konuşulmuştu! Prova görüntüleri ortaya çıktı
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölümünde, Eşref ile Nisan'ın romantik zeybek sahnesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Sahneye ait prova görüntülerinin yayınlanmasıyla birlikte ikilinin uyumu sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine seyircisini ekran başına kilitledi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, özellikle bir sahnesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ZEYBEK SÜRPRİZİ GECENİN DAMGASI OLDU

Bölümde, Eşref karakterinin Nisan'ın beklenmedik itirafıyla altüst olan dünyası kısa sürede bambaşka bir boyut kazandı. Hayatını yıllarca "Rüya"sını aramaya adayan Eşref, nihayet duygularına teslim oldu. Bu duygusal dönüşümün en çarpıcı anı ise, ikilinin birlikte katıldığı düğünde yaşandı.

Eşref Rüya'da Zeybek sahnesi çok konuşulmuştu! Prova görüntüleri ortaya çıktı

Nisan'la el ele törene katılan Eşref'in, kalabalığın ortasında onun gözlerinin içine bakarak zeybek oynaması izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Ekran başındaki izleyiciler, o sahnede hem aşkı hem de Anadolu kültürünün büyüsünü hissetti.

Eşref Rüya'da Zeybek sahnesi çok konuşulmuştu! Prova görüntüleri ortaya çıktı

SAHNE ARKASI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Romantizm yüklü zeybek sahnesinin hemen ardından yayınlanan kamera arkası görüntüleri ise sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede viral oldu. Ulusoy ve Özdemir'in, sahne öncesi birlikte prova yaptıkları anlar beğeni yağmuruna tutuldu. Oyuncuların dansa olan hâkimiyetleri ve uyumları, hayranlardan tam not aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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