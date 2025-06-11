Eşref Rüya'da Romantizm Rüzgarları: Eşref ve Nisan'ın Aşk Hesaplaşması
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu bir bölümle seyircisinin karşısına çıkacak. Eşref ve Nisan arasındaki yoğun duygular, zeybek dansı ile doruk noktasına ulaşacak. Ancak Eşref, tehlikeli dünyasında aşkın yer almadığını bilmekte ve bu durum tüm dengeleri değiştirecek.
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan ve romantizm yüklü bir bölümle ekrana gelecek. Son bölümde birbirlerine teslim olan Eşref ve Nisan'ın aşk hesaplaşmasına sahne olacak dizide, Eşref'in Nisan'ın gözlerinin içine bakarak zeybek oynadığı anlarda ekranda romantizm fırtınası esecek.
EŞREF VE NİSAN AŞK ÇIKMAZINDA
İddialı oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen Eşref Rüya'da, Nisan'ı öpen Eşref, tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de hayal kurmaktan kendini alamayacak. Rüya'dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içinde olan Eşref, Nisan'a ne kadar değer verdiğini anlatmaya çalışacak. Korkularıyla yüzleşen Nisan'ın sürpriz çıkışıyla kendini aşk çıkmazında bulacak olan Eşref'in başına gelenlerse tüm dengeleri alt üst edecek.
Tims&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.