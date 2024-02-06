Esra Ezmeci'nin programda dumura uğratan itiraf: Nişanlımın babası eski sevgilim çıktı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına çıkan 27 yaşındaki hostes Sedef, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Nişanlısının babasıyla daha önce ilişki yaşayan Sedef'in anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

"BENDEN 20 YAŞ BÜYÜK HİKMET'LE 2 YIL AŞK YAŞADIK"

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Sedef, şunları söyledi: "Nişanlım Kaan ile arkadaşlarımla gittiğim bir tatilde tanıştık. Çok ortak noktamız vardı ve yakınlaştık. Kısa bir süre sonra nişanlandık. Benim daha önce de ciddi ilişkim oldu. Babam ben bebekken öldüğü için o sevgiyi hiç tatmadım. İlişkilerimde sevgilinin yanı sıra baba figürü de aradığım için hep benden büyük kişilerle birlikte oldum. Nişanlım benden 2 yaş büyük. Ben hostes olduğum için uçuşlarımın birinde Hikmet diye bir pilotla ilişki yaşadım. Hikmet benden 20 yaş büyüktü. Hikmet beni uçuşlarına aldırdığı için birlikte çok zaman geçirdik. 2 yıl süren bir ilişki yaşadık ve çok güzeldi. Hikmet'le birlikte hem kadınlığımı hem de içimdeki baba özlemini gideriyordum. Hikmet benim ciddi olduğumu anlayınca ayrıldı."

"NİŞANLIMIN BABASI HİKMET ÇIKTI"

"Ben 2 yıl sonra Kaan'la nişanlandım. Kaan'ın babasıyla ilişkisi çok kötüydü. İkimiz de baba hasreti çekiyorduk. Nişanlandıktan sonra Kaan'ın babasıyla tanıştım ve o kişi benim eski sevgilim Hikmet çıktı. Hikmet'le ilişkimizde sadece oğlunun olduğunu söyledi ve hiç fotoğrafını göstermemişti. Kaan'a söylediğimde büyük bir çıkmaza girdim çünkü tepkileri çok büyük oldu. Sarsıldım... Kaan beni babasıyla tanıştırmak için bir restorana götürdü, karşımda Hikmet'i görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yaşadığım ilişkilerden pişman değilim ama Hikmet beni kullanmıştı. Hikmet beni gördüğünde çok rahat davrandı."