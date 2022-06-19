Esra Ezmeci kendisine gelen itirafı anlattı! Armağan Çağlayan bir süre kendine gelemedi

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan ve son dönemlerde sosyal medyada takipçilerinden kendisine gelen cinsel itiraflarla gündeme gelen uzman psikolog Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor programına katıldı.

"KAYINVALİDE HAFTANIN 3 GÜNÜ DAMADIYLA YATMAK İSTİYOR"

Çağlayan tarafından Ezmeci'ye "Sizi en çok şaşırtan itiraf neydi?" diye soruldu. Esra Ezmeci bu soruya "Kayınvalidenin yaptıkları oluyor. Haftanın 3 günü oğluyla yatmak istiyor. Gelini salona atıyor oğluyla yatıyor. Ya da kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıyor. Onları kendine alıp kocasına giyiyor" diye yanıt verdi.

"İNANAMIYORUM ÇOK SAÇMA"

Armağan Çağlayan bu yanıtın karşısında şaşkına düşerek "İnanamıyorum çok saçma" dedi. Bir süre kendine gelemeyen Çağlayan, "Nasıl ya anlamadım ben, nasıl bir daha anlatın" diyerek olayı tekrar anlatmasını istedi.

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