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Esra Ezmeci ile yeni baştan programında skandal iddia! Dayısının öz babası oldunu söyledi

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Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" programının konuğu Hakan Dalgıç, annesinin kendisine babasının öz dayısı olduğunu itiraf ettiğini iddia etti. Dalgıç, annesinin ağabeyi tarafından istismar edildiğini ve bu durum sonucu dünyaya geldiğini öğrendiğini belirtti. Ancak, iddiaların hedefi olan dayı, canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti ve DNA testine yanaşmadı. Hakan Dalgıç, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceğini söyledi.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı ile yine gündem olmayı başardı. Programa Adana'dan konuk olarak gelen Hakan Dalgıç (27) "Yıllar sonra ulaştığım annem Elif, babamın dayım olduğunu söyledi" dedi. Stüdyo buz kesti.

Annesi Elif'in , ağabeyi tarafından istismar edildiğini kendisine itiraf ettiğini iddia eden Hakan Dalgıç herkesin ağzını açık bıraktı.

GERÇEK AİLESİNİ ARIYORDU... BABASININ ÖZ DAYISI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Hakan Dalgıç'ın öyküsü, 17 yaşında gerçek babası bildiği Ercan Dalgıç'tan evlatlık alındığını öğrenmesiyle başlıyor. Hakan'ı büyüten babası Ercan Dalgıç'ın "Seni Elif isimli bir kadın bakamayacağını söyleyerek bana bıraktı" demesiyle Hakan Dalgıç biyolojik ailesinin peşinde düşer...

Kısa süre sonra annesi Elif'e ulaşan Hakan Dalgıç ona sürekli olarak "Babam kim?" diye sorar… İddiasına göre, ısrarlı soruları karşısında annesi "Senin baban, bana 14 yaşında tecavüz eden ağabeyim" demiş…

İstismar sonrası dünyaya geldiğini öğrenen Hakan Dalgıç, annesinin sözlerini dayısına sorunca önce "Sen benim çocuğumsun" sonra da "İddialar yalan" yanıtını almış… Hakan Dalgıç "Gerçeklerin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklaması yaparken suçlamaların hedefindeki dayı canlı yayına bağlandı iddiaları kabul etmediği gibi şüpheleri daha artıran bir hamle yaptı. Esra Ezmeci ve Hakan Dalgıç'ın tüm ısrarlarına rağmen o dayı, DNA testine yanaşmadı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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