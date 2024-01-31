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Esra Erol'da ilginç olay! Karısını kaçıran aileden intikam almak için küçük kızı kaçırdı, kıskıvrak yakalandı

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Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.

Esra Erol'un programına katılan babaanne, 15 yaşındaki torununun 35 yaşındaki Doğan Gözler tarafından kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Karısını kaçıran adamdan intikam almak için onun yeğenini kaçıran Doğan Gözler, günler sonra saklandığı eve yapılan operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ ELİNDEKİ FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ETTİ"

Haftalardır Doğan Gözler tarafından alıkonulan 15 yaşındaki Zilan'ın daha önce de aynı kişi tarafından iki kez kaçırıldığı öğrenildi. İhbarları değerlerinden emniyet güçleri, dün gece yarısı Gözler ve Zilan'ın kaldığı Gaziantep'teki eve operasyon yaptı. Kaybının 43. gününde bulunan Zilan, verdiği ifadede "Aileme gitmek istedim ama izin vermedi. Ondan şikayetçi, beni elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit etti" diyerek Gözler'den şikayetçi oldu. Çocuğun alıkonulması ve kaçırılması suçuyla adliyeye sevk edilen Doğan Gözler tutuklandı.

Canlı yayında Esra Erol'dan kızının bulunduğunu ve Gözler'in tutuklandığını öğrenen anne ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol'da ilginç olay! Karısını kaçıran aileden intikam almak için küçük kızı kaçırdı, kıskıvrak yakalandı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Esra Erol Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Anonim:

Esra Erolun Evlilik Programlarından Çıkıp Geldiği Yere Bak .d

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Export 86:

Ne yaşıyor bunlar anlamıyorum

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