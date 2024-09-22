Üye Girişi
Haberler

Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu öne sürdü. Yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin babasının Veysel olduğu tespit edildi. Olayın ardından Betül'ün canlı yayında Veysel'e ettiği beddualar büyük ses getirmişti. Yayının etkisi geçerken, duyanların inanamadığı bir gelişme yaşandı. Esra Erol, canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz sene ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Betül isimli kadın, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan DNA testi sonucu ikiz bebeklerden yalnızca birinin babasının Veysel olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ilginç olayı açıklayan Esra Erol, "72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor" demişti.

BETÜL VE VEYSEL BOŞANDI

Esra Erol, tıp dünyasında az rastlanan bir olayı ele alırken Veysel ve Betül boşanmış ve herkes kendi yoluna gitmişti. Olayın üzerinden 1 yıl geçerken Esra Erol, canlı yayında yine bu olayı gündeme getirdi. Programda açıkladığı gerçeği duyanlar şok geçirdi. Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.

"VEYSEL'İN ÖLÜMÜNDEN BENİ SORUMLU TUTUYORLAR"

Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.

"BENİM GÖZYAŞLARIMLA SENİN CENAZENİ YIKASINLAR"

Betül, geçtiğimiz sene gerçekleşen yayında, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" diyerek Veysel'e isyan etmişti. Veysel'in amcasının oğlu ise, "Senin bedduan tuttu, öldü" diyerek Betül'ün ölüme sebep verdiğini iddia etti.

Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

Televizyon Esra Erol 3-sayfa Magazin

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500

Yorumlar (5)

MEHMET EMİN BİRGÜL:

eden bulur ah aldın nasibini buldun .

50
1
yanıtYanıtla
Üveys Uyanık:

kim neyi hak etmissen yasacak

42
3
yanıtYanıtla
Abuzer Sever:

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste...

36
0
yanıtYanıtla
Metin:

Aynı beddualari halkın hakkını yiyen milleti sömürenler içinde lütfen yap kardeşim.

27
5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });