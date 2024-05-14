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Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu

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Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına "Can genç bir delikanlı olmuş", "Kocaman olmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından ara sıra paylaşımlar yapan Akkaya, son olarak oğlu Can ile bir karesini yayınlayarak takipçilerini şaşırttı. Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline beğeni ve yorum yağdı.

Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ANNE-OĞUL"

Takipçileri "Can genç bir delikanlı olmuş", "Kocaman olmuş", "Çok tatlı", "Gördüğüm en güzel anne-oğul" diye yazdı.

İşte Can Alex'in son hali;

Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (4)

Recai Apaydın:

tutkiyede çocuk yokmu??

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Akif:

var kardeş sen türkiyeden al bir tane bakımını üstlen. beceremiyorsan da böyle iyi kalpli insanlara laf etme. sana mı soracaktı kimi büyüteceğini? meraklıysan al büyüt.

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yanıt2
suleyman altıntaş:

Yav ne fark eder kadın güzel bir şey yapmış. Senin kafayla bakarsak neden sadece 1 tane evlat edinmiş diye sorgulamak lazım.

yanıt25
yanıt0
Ferit Aksoy:

Allah bağışlasın çok güzel maşallah

75
3
yanıtYanıtla
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