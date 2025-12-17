Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağlama" ile "kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak sektörel ve maddi çıkar elde etme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersoy'un tutuklanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un kendisini taciz ettiğini, bu nedenle istifa ederek Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığını ileri sürmüştü.

"BENİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ"

Sabah gazetesine yeni açıklamalarda bulunan Köşker "Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. 'Ekranı unut, istersen masada oturur haber yazarsın' diyerek beni açıkça ekrandan almakla tehdit etti.

"BİR YIL BOYUNCA İŞSİZ KALDIM"

Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım. Evsizlik yaşadım. Ciddi sağlık sorunları ve ataklarla mücadele ettim. Önce mesleğimden, sonra da bu ülkeden kopmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK UZUN SÜRELİ BİR TACİZ SÜRECİ VAR"

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un tutuklanmasının hemen ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Köşker, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var. İşte 'Sabah bülteninde LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar' bilmem neler. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi ya? En son işte o asıl bomba kısmı. Beni 'Oturur masada haber yazarsın' diyerek ekrandan almakla tehdit etmişti. Burayla ilgili bir delilim yok. Bunu söyleyeceğini bilsem kesinlikle o odaya ses kaydı alarak girerdim. Sonrasında ben de 'Anladım ben seni. Şöyle çözelim. Ben istifa edeyim gideyim' dedim ve çıktım öyle.

"BİR SENE İŞSİZ KALDIM, HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM"

Ardından bir sene işsiz kaldım o geri zekalı yüzünden. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. Yani bir de ben orada gece spikeri olarak başlamıştım. Sonra hafta sonu ana haberi verdiler. Yazın ağırlıklı olarak. Yani böyle kariyerimin kendimce zirvesinde olduğum bir dönemde istifa etmek zorunda kaldım. En son artık 'olmayacak herhalde bu ülkede' deyipülkeyi terk ettim. Kıta değiştirdim o adam yüzünden."

Köşker, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlar hakkında bugüne kadar neden açıklama yapmadığını şu ifadelerle anlattı: "Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim. Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.

"BEN UTANARAK YAZIYORUM, KENDİSİ UTANMIYORDU"

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonum ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım. Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."