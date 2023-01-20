Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi, ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı: Önce kafasına vurdum sonra çorapla boğazını sıktım

Eski sevgilisini evinde öldürdükten sonra babasının yardımıyla cansız bedeni ormana atan şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle 2018 yılında tanıştıklarını ve sorunlu bir ilişki yaşadıklarını anlatan Çiftçi, cinayetin detaylarından bahsederken "Önce sopayla kafasına vurdum sonra külotlu çorapla boğazını sıkarak öldürdüm. Öldürdükten sonra delilleri yok etmek için kimliğini ve cep telefonunu parçaladım" dedi.

Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, barışmak için evine gelen eski sevgilisi Semih Sevim'i başına kırık sandalyenin demir çubuğuyla vurarak öldürdü. Çiftçi'nin cansız bedenini babasının yardımıyla ormana bırakan Çiftçi'nin ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Çiftçi ifadesinde, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Semih Sevim'i, önce kafasına sopayla vurduğunu daha sonrada külotlu çorapla boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIM"

Habertürk'te yer alan habere göre; cinayet öncesi ve sonrasında yaşananları anlatan Çiftçi ifadesinde şunları söyledi: "Ben Semih'i 2018 yılından beri tanıyorum. Bir arkadaş aracılığı ile tanıştım. Sonra aramız bozuldu ve kendisinden ayrıldım. Beni rahatsız etmeye başladı. Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı."

"ÖNCE SOPAYLA VURDUM SONRA KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞAZINI SIKTIM"

Birkaç gün sonra bir miktar alkol aldığını daha sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını anlatan Çiftçi, canlı yayında Semih Sevim'in yazdığını ve onunla da tartıştığını söyledi. İfadesinde bu tartışmayı da anlatan şarkıcı, "28 Aralık günüydü. Kendisi o tartışmanın ardından benimle konuşmak istedi. Ben de çağırdım 'gel konuşalım' dedim. Alkollüydüm. Olayın gerçekleştiği Şişli'deki evime geldi. Tehdit etti ve boğuşma oldu. Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim. Boğarak öldürdüm. Yere yığıldı hareketsiz kaldı" ifadelerini kullandı.

"DELİL BIRAKMAMAK İÇİN TELEFON VE KİMLİĞİ PARÇALADIM"

Tartışma esnasında eski sevgilisinin kendisine bıçak çektiğini de söyleyen Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Delil bırakmamak için Semih Sevim'in cep telefonunu kırdım ve kimlik kartını parça parça ettim. Onları attım. Oraları temizledim. Ceset mutfağın girişindeydi. O şokla bunları yaptım.

"BABAMLA CANSIZ BEDENİ BATTANİYEYE SARIP ORMANA ATTIK"

"Babamı aradım gelmesini istedim. Daha sonra babam geldi. Cesedi görünce 'Sen ne yaptın kızım, kim bu?' dedi. Ben de anlattım kendisine. Cesedi battaniyeye sardık. Gece 01.30 civarıydı. Asansörle aşağı indirip babamın arabasının bagajına koyduk. Daha önce gittiğim Şile tarafına gittik. Ormanlık alana geldiğimizden onu sardığımız battaniyeden çıkartıp attık."

"PİŞMANIM"

Olayın yaşandığı Şişli'deki evde 2 yıldır oturduğunu söyleyen şarkıcı, cinayetin ardından babasıyla Tekirdağ'a gittiğini ve yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi.

BABA: BATTANİYEYİ TEKİRDAĞ'DA BİR YERE ATTIK

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç. de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu, Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek, "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Ben de babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonra da o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.

SEÇİL ÇİFTÇİ'NİN ATTIĞI TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Jandarma tarafından yapılan soruşturmada, Seçil Çiftçi'nin sosyal medyada Sevim için yazdığı tehdit yorumlarına da ulaştı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Sevim'i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi'nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim'e tehdit mesajı attığı iddia edildi. Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi, Sevim'e küfür ederek, "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor. Sevim'de, "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor. Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Semih Sevim cinayeti Sancaktape'de mantar toplayan bir vatandaşın cesedi bulmasıyla ortaya çıktı. Kimliği belirsiz bulunan cesedin parmak izinden Tokat'tan kayıp başvurusunda bulunulan Semih Sevim olduğu belirlenmişti. Cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemede bir boş bira kutusu, tek bir sigara ve iki izmarit bulundu. Bu materyaller incelenmek üzere alındı. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şarkıcı Seçil Çiftçi, babası C.Ç. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETTEN ÖNCE MAHKEMELERİ VARMIŞ

Öte yandan Jandarmanın yaptığı soruşturmada, Semih Sevim'in 23 Aralık günü İstanbul'a geldiği ve Çiftçi'yle barışmak için çiçekle evine gittiği ancak eve alınmadığı öğrenildi. 27 Aralık'ta Çiftçi ve Sevim'in davası görüldü. İddialara göre karşılıklı şikayet davaları bulunan Çiftçi ve Sevim'in duruşması, nisan ayına ertelendi. Sevim'in duruşmadan bir gün sonra da öldürüldüğü belirlendi.