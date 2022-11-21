Eski nişanlısı Dilan'ı çabuk unuttu! Bir kadınla dudak dudağa yakalandı

Ekranların sevilen ismi Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı 3 çocuk babası nişanlısı Thor ile yollarını ayırmıştı. İzlandalı yönetmen Thor, eğlence çıkışı bir kadınla dudak dudağa yakalandı.

"Kal" filmindeki ateşli sahneleriyle gündeme gelen Deniz'in sevgilisinin kıskançlıklarından sıkıldığı için nişan attığı ileri sürülmüştü.

SABAHA KADAR EĞLENDİ

Birbirilerini her yerden silen çiftten Saevarsson, Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken yakalandı.

DUDAĞINDAN ÖPMEYE ÇALIŞTI

Güzel oyuncuyu 5 günde unutan Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması ise objektiflere takıldı. O anların çekildiğini gören Deniz'in eski nişanlısı muhabirlerle de gerilerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.