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Eski Eşinin İddialarına Bakın Ne Cevap Verdi

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Eski Eşinin İddialarına Bakın Ne Cevap Verdi

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, geçtiğimiz akşam İstinyePark Zuma'ya girerken görüntülendi. Uğur Akkuş, eski eşinin iddialarıyla ilgili sorulardan kaçtı.

Son günlerde yaşadıkları olaylar ile sık sık gündeme gelen çift, bu sefer de Uğur Akkuş'un, eski eşi Gonca Derin'in evini basıp çocuğunu izinsiz aldığı ve Gonca Derin'in kuzenini darp ettiği haberleri ile gündeme geldi.
El ele mekana giren çifte basın mensupları "Olaylı gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çocuğunuzu zorla aldığınız söyleniyor. Gonca Hanım'ın 'Uğur, beni de Ebru'yu da öldürecek.' açıklaması var. Konuşmayacak mısınız?" sorularına cevap vermeden hızlı adımlar ile mekana giriş yaptılar.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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