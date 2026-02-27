Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil 7 ay süren evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitirdi. İlişkilerindeki inişli-çıkışlı dönemlerle sık sık magazin gündeminde yer edinen çiftten ünlü şovmen Erbil boşanmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HATALAR YÜZDE 99 BENDEN KAYNAKLI"

Tek celsede sona eren evlilik sonrası konuşan Mehmet Ali Erbil, ayrılıkla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ünlü şovmen, “Yüzde 99 hatalar benden kaynaklanan bir şeydi. Bunun adına çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Bu karışık bir kimya ama tek bana ait değil” diyerek sorumluluğu üstlendi.

GÜLSEREN CEYLAN: ÇOK ÜZÜLDÜM

Boşanma kararının ardından gözyaşları içinde konuşan Ceylan ise, “Çok üzüldüm, yemin ederim” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti.