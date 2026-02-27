Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 7 aylık evliliklerini tek celsede noktalayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" dedi.
- Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın evliliği 7 ay sürdü ve tek celsede sona erdi.
- Mehmet Ali Erbil, boşanmada hataların yüzde 99'unun kendisinden kaynaklandığını belirtti.
- Gülseren Ceylan, boşanma kararının ardından çok üzüldüğünü ifade etti.
Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil 7 ay süren evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitirdi. İlişkilerindeki inişli-çıkışlı dönemlerle sık sık magazin gündeminde yer edinen çiftten ünlü şovmen Erbil boşanmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HATALAR YÜZDE 99 BENDEN KAYNAKLI"
Tek celsede sona eren evlilik sonrası konuşan Mehmet Ali Erbil, ayrılıkla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ünlü şovmen, “Yüzde 99 hatalar benden kaynaklanan bir şeydi. Bunun adına çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Bu karışık bir kimya ama tek bana ait değil” diyerek sorumluluğu üstlendi.
GÜLSEREN CEYLAN: ÇOK ÜZÜLDÜM
Boşanma kararının ardından gözyaşları içinde konuşan Ceylan ise, “Çok üzüldüm, yemin ederim” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti.