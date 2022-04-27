Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı! İşte Boşanma Gerekçesi

Gazeteci İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Ceren Moray'ın, Fransız Nico Brun'dan boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ YÜRÜTEMEDİLER

Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

İkilinin 5 yıl süren bu evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Ceren Moray, eşi Nico ile nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı. Kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım."

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı bir Kürt olan Moray'ın annesi Kastamonulu'dur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Ceren Moray ilk kez 2003 yılında ekrana gelen 'Serseri Aşıklar' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.

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