Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den aylar sonra ilk paylaşım

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

EŞİNİN VEFATINDAN SONRA İÇİNE KAPANDI

Eşinin vefatı nedeniyle büyük sarsıntı yaşayan Erken, iyice içine kapandı. Sürekli ağladığı belirtilen ünlü sunucu, önceki günlerde objektiflere yansıdığı AVM'de de bir süre ekranlara dönmeyeceğini dile getirdi.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Erken, aylar sonra ilk kez eşiyle beraber bir fotoğrafını yayınladı. İki kareyi art arda sosyal medya hesabından paylaşan Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafın üzerine ise, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düştü.

İşte Erken'in paylaşımları: