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Eşi gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'dan açıklama

Magazin Haberleri

Eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı, kendisinin gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eşi gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'dan açıklama

İSTANBUL - Eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı, kendisinin gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, İstanbul'da gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, Ebru Şallı ise sosyal medyadan bir video paylaştı. Görüntülü açıklamasında kendisinin gözaltına alınmadığını söyleyen Ebru Şallı, "Hemen buradan size video çekmek istedim. 1 saat evvel gibi 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Uğur Akkuş Ebru Şallı Magazin Haberler

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