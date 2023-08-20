Erzurum'da konser coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin çoşkusu Erzurum'u sardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin çoşkusu Erzurum'u sardı.

Palandöken Kültür Yolu Festivalinin açılış konserini vermek için akşam saatlerinde sahneye çıkan ve Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşatan isim Ferhat Göçer oldu.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nı dolduran 45 bin kişi, herbir ağızdan Göçer'e eşlik etti.

Göçer, "Bu gece muhteşemsin Erzurum, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu muhteşem festival için teşekkür ediyorum' dedi. - ERZURUM