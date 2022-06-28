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Erzincanlılar Mary Jane ile coştu

İhlas Haber Ajansı - Emin Ferhat Sevilir - Magazin
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- Erzincanlılar Mary Jane ile coştu Erzincan'da ünlü müzik grubu Mary Jane, Cumhuriyet Meydanında sahne alarak Erzincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

- Erzincanlılar Mary Jane ile coştu

ERZİNCAN - Erzincan'da ünlü müzik grubu Mary Jane, Cumhuriyet Meydanında sahne alarak Erzincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

ErzinCANFest 2022 etkinlikleri çerçevesinde konser veren ünlü müzik grubu Mary Jane, kendine has farklı tarzda, eski şarkıları seslendirerek Erzincanlılara müzik ziyafeti yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen konsere, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve eşi, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Konserde Mary Jane müzik grubuna çiçek takdiminde bulunan Vali Makas, 3 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek olan kültür ve sanat etkinliklerine herkesi davet etti.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde ünlü müzik grubu kendi tarzlarında seslendirdiği birbirinden özel, unutulmaz eski şarkıları ve kendi bestelerini keyifle dinleyen vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı. Vatandaşlar ise şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Magazin

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