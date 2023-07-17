Erol Evgin İzleyenlerden İzin İstedi

Sahneye beyaz kombin üzerine giydiği Turkuaz rengi bir ceketle çıkan Erol Evgin, hava sıcaklığı nedeniyle izleyenlerden izin isteyerek ceketini çıkarttı. Altınoluk konserinde repertuvarına MFÖ şarkısını da alan Evgin, Özkan Uğur'u andı.

İzleyenlerden İzin İstedi

Sahneye beyaz kombin üzerine giydiği Turkuaz rengi bir ceketle çıkan Erol Evgin, "Söyle Canım" ve "Rüya" isimli şarkılarının ardından, hava sıcaklığı nedeniyle izleyenlerden izin isteyerek ceketini çıkarttı.

Dostu Özkan Uğur'u Andı

Altınoluk konserinde repertuvarına "Güllerin İçinden" isimli MFÖ şarkısını da alan Erol Evgin; "Birkaç gün önce çok değerli, çok sevdiğim bir sanatçı dostum aramızdan ayrıldı.

MFÖ Özkan'sız kaldı. Ailesine ve tüm müzikseverlere başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun" sözleriyle ve Altınoluk korosunun alkışları eşliğinde Özkan Uğur'u andı.