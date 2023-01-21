Erol Evgin... DOKTORLAR KOROSU EŞLİK ETTİ!

Evgin'e Hekimler Korosu

Erol Evgin'in şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran binlerce hayranıyla birlikte söylediği gecenin sürprizi sanatçının, "Sevdan Olmasa" isimli şarkısını 41 tıp fakültesi öğrencisi ve mezunlarından oluşan dev koro eşliğinde seslendirmesi oldu.

Bu özel performansın ardından "Bu kadar doktorun arasında; artık bana bir şey olmaz kolay kolay" diyen Evgin, sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, biletlerin tamamının tükendiği geceden elde edilen gelir ile çok sayıda hekimin yetişmesine destek olarak geleceği İyileştirmeyi hedefliyor.